Das Rathausdach war Landeplatz für sechs Störche

Die zwölf Weißstörche, die in der vergangenen Woche am Obermain einschwebten, waren gewiss kein alltäglicher Anblick. Nach längerem Kreisen über den Dächern Burgkunstadts ließen sich schließlich sechs der Vögel auf dem Rathausdach nieder - vier weitere auf dem Baur-Hochhaus und zwei auf den Schornsteinen der Vogtei.

Von ihren Aussichtspunkten aus beobachteten die Vögel die Umgebung. Kurz nach Sonnenuntergang erhoben sie sich wieder in die Lüfte und verschwanden. In der Umgebung gibt es in Hochstadt und in Mainroth Brutpaare, die auch in diesem Jahr für Nachwuchs sorgten.

Ob die zwölf in Burgkunstadt zwischengelandeten Tiere schon diesjährige Jungvögel waren oder Junggesellen, die keine Partnerin fanden, lässt sich nicht sagen.

Allerdings wäre es für Burgkunstadt eine kleine Sensation, wenn sich in den nächsten Jahren ein Brutpaar hier niederlassen würde und die Stadt somit in der bayerischen Storchenhorstkarte erschiene. Ingrid Kohles