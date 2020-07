Das neue digitale Format des Landestheaters

Von Geburt an hegen wir Wünsche. Von kleinen immateriellen Gesten über Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke bis hin zu unseren großen Zukunftsträumen. Wünsche sind individuell und ganz persönlich. Sie machen das Leben lebenswert und lassen verborgene Energien an den Tag treten. Wenn wir uns etwas ganz besonders wünschen, setzen wir alles daran, es zu verwirklichen.

Die Prioritäten ändern sich dabei je nach Situation. "Gerade jetzt ist für viele von uns ein großer Wunsch, sich wieder sorglos mit Familie, Freunden oder Kollegen treffen zu können. Auch für uns am Theater ist es nicht gerade leicht. Das Spielen auf einer Bühne geht nicht ohne Nähe, nicht ohne Freiheit in Gedanken und im Spiel und nicht ohne die Anwesenheit des Publikums", heißt es in der Mitteilung des Landestheaters.

Diese Zeiten forderten neue kreative Ideen. Denn Theater ist für viele nicht nur ein Bildungsort, sondern auch ein Ort, wo man dem Alltag für ein paar Stunden entfliehen kann. Aber wie kann es trotz der gegebenen Einschränkung seinem Publikum in solchen Zeiten gerecht werden? Theater lebt vom Augenblick, vom Unwiederholbaren. Wie auch andere Institutionen müsse das Theater nun auch umso mehr Internetpräsenz zeigen, so die Folgerung. Social Media sei wichtiger als je zuvor. Mit Video-Botschaften, Konzerten von zu Hause oder eingelesenen Geschichten werde das Internet mit Kultur gefüttert.

Das neue Projekt "Singbar! Das Leben ist ein Wunschkonzert." vereint Künstler des Landestheater Coburg mit dem Publikum auf eine besondere Art und Weise. Denn ohne die Hilfe des Publikums funktioniert der virtuelle Liederabend nicht. Alle Musikbegeisterten sind dazu eingeladen, ihr Lieblingsmusikstück mit einer kurzen Geschichte oder Begründung an die Mailadresse singbar@landestheater.coburg.de zu schicken. Welche Klänge lassen sie zu Hause vor Freude durch die Wohnung tanzen? Bei welchen schwelgen sie in Erinnerungen? Welche stärken die Hoffnung auf den geplanten Urlaub? Das Motto des Abends ist ganz klar: Wünschen Sie sich, was Ihr Herz begehrt und alles, was singbar ist! Sänger, Schauspieler oder Musiker werden dann die Liedwünsche auf kreative Weise von zu Hause einspielen. Die Beiträge werden ab Ende Juli auf YouTube zu sehen sein. Ob der Wunsch nach mehr Kultur oder der Wunsch, wieder kreativ zu werden - dieses Format soll das Leben zu einem Wunschkonzert machen. red