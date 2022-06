In der jüngsten Gemeinderatsitzung stimmte das Gremium dem Tekturantrag zur Nutzungsänderung zum Einbau einer Kinderkrippe in den Kindergarten zu. Als "Endlosgeschichte" bezeichnete Bürgermeister August Weingart den Vorgang. Letztendlich habe noch ein Brandschutzkonzept für den Bereich gefehlt, was natürlich andererseits für etwaige Haftungsansprüche extrem wichtig sei.

Die Nachbargemeinde Ramsthal beabsichtigt die Sanierung des Arnsteiner Wegs. Ein kleines Stück kommt auf Sulzthaler Gemarkung zu liegen. Der Rat gab seine Zustimmung, auf den Markt kommen keine Kosten zu. Die Mitgliedskommunen von Frankens Saalestück sind aufgerufen, auf ihrer Gemarkung einen Hotspot-Punkt zu ermitteln. Dort sollen eine Ruheliege und eine Tafel angebracht werden. Das Gremium entschied sich für den oberen Kappbergweg, wo bereits eine Ruheliege installiert worden ist. Die Aussicht auf Schlangenberg und den Altort gefiel hier am besten.

Als Termin für die Bürgerversammlung wurde Donnerstag, 14. Juli, festgelegt. Am Freitag, 24. Juni, findet ab 16 Uhr die offizielle Einweihung des Windparks (wir berichteten) statt. Es sei noch nicht geklärt, in welcher Form eine Gemeinde bei einer Photovoltaikanlage einsteigen dürfe, antwortete Weingart auf die Nachfrage von Ludwig Edelmann. Edelmann störte sich zudem an den fremden Plakaten an den Ausschiebewänden hinter den Ortseingangstafeln. Diese seien als Hinweis auf Veranstaltungen der örtlichen Vereine gedacht.

Klaus Keller regte das Mähen des Weges um die Dorfmauer an. "Wenn wir den Weg schon bewerben, sollten wir ihn auch sauber halten", argumentierte er. Aus Zeitgründen könnte der Weg nur einmal im Jahr gemäht werden, sagte Bürgermeister Weingart als Erklärung dazu.