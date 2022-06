Pfaffenhausen — Sein 101-jähriges Bestehen hat der SV Frankonia Pfaffenhausen zum Anlass genommen, ein gelungenes Fest zu veranstalten und eine Vielzahl an Ehrungen durchzuführen. Der Verein hat aktuell 130 Mitglieder und wird seit 2017 vom Vorstandstrio Patrick Heim, Sebastian Wenzel und Johannes Hofbauer geleitet.

In den Anfangsjahren seien die Tore - damals noch aus Holz - zum Spiel auf den Lagerberg und danach wieder nach Hause getragen worden. Der Sportplatz wurde 1960 eingeweiht und in der Saison 1960/61 wurde man auf Anhieb Meister, sei allerdings im Folgejahr auch gleich wieder abgestiegen. 1983 erfolgte die Sportheimeinweihung, viele Leute aus dem Dorf hätten beim Bau tatkräftig angepackt. 2014/15 erfolgte letztmalig die Meisterschaft in der B-Klasse Rhön und 2017 musste die I. Mannschaft aufgrund von Spielermangel abgemeldet werden. Im Verein gibt es noch eine AH-Mannschaft und eine Aerobicabteilung, außerdem im Angebot Damengymnastik, Yogakurs und Männergarde. "Natürlich ist es schwierig ohne I. Mannschaft, den Verein aufrechtzuerhalten, aber der gesamte Vorstand und viele Mitglieder tun alles, um ihren Beitrag für die Dorfgemeinschaft zu leisten", äußerte sich Patrick Heim positiv.

Auch Bürgermeister Armin Warmuth erinnerte an die 100-jährige Geschichte des Vereins mit Höhen und Tiefen. Auch Ortssprecher Detlef Heim bezeichnete es als nicht selbstverständlich, dass ein Verein sein 100-jähriges Gründungsfest feiern dürfe.

Ehrungen wurden ausgesprochen für langjährige Mitgliedschaften von 25 bis hin zu 70 Jahren. Für 50 Jahre wurden Kurt Brandenstein, Waldemar Danz, Edgar Erb, Gerhard Hollweck, Helmut Oschmann und Roland Pöller geehrt. Klaus Adelsbach (55 Jahre), Walter Oschmann (60), Kilian Werberich (65), und Arno Danz hält seit gar 70 Jahren dem Verein die Treue.

Spielplatz gewidmet

Außerdem wurden Arno Danz, Peter Kress und Karl-Heinz Glück zu Ehrenmitgliedern ernannt. Udo Heim wurde zum Ehrenvorstand ernannt, das Spielfeld wurde nach Winfried Heim benannt. Er ist seit 2007 Ehrenmitglied, war über lange Jahre hinweg Platzwart und erhielt den Sportehrenbrief des Landkreises Bad Kissingen. "Es gab keine Auszeichnung mehr, die wir hätten vergeben können", so Patrick Heim.