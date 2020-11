Wie überall in Deutschland sind auch im Landkreis Forchheim die Zahlen der Corona-Infizierten gestiegen. Der Ausbildungsbetrieb des Technischen Hilfswerks (THW) ist deshalb seit einer Woche wieder eingestellt. Coronabedingt wurde die Fachgruppe Notversorgung/Notinstandsetzung vergangenen Freitag in den Einsatz bestellt. Die im Frühjahr aufgebaute Abstrichstelle des Gesundheitsamts wird derzeit vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Forchheim betrieben. Aufgrund der steigenden Anzahl zu testender Personen müssen die Zeiträume verlängert werden - und das bei immer kürzeren Tagen. Nun wurden vom THW zwei Lichtmasten angefertigt und aufgestellt. Jeder davon ist etwa vier Meter hoch und hält rundum vier LED-Strahler, welche die Teststelle flächendeckend ausleuchten. Die Strahler wurden am vergangenen Wochenende von den freiwilligen Helfern des THW aufgestellt. Foto: Nicole Endres/THW Forchheim