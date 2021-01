Zum Bericht "Zutritt nur mit Corona-Impfung?" vom 30. Dezember:

Es gab eine Zeit, in der Menschen an einem Virus erkrankten und starben - den Pocken. Ich wurde nie gefragt, ob ich gegen Pocken geimpft werden will. Ich wurde geimpft, denn damals gab es eine Impfpflicht. Die Pockenviren sind wegen der Massenimpfungen ausgestorben und die Krankheit ist besiegt.

Heute erkranken und sterben Menschen an einem Virus, dem Coronavirus. Es gibt Impfstoffe und es gibt Impfverweigerer. Impfverweigerer wehren sich bereits vorsorglich gegen eine vermeintliche Diskriminierung und fordern ein Verbot, Impfverweigerern den Zutritt zu Gasthäusern, Veranstaltungen, Flugzeugen oder Bahn und Bus zu verwehren.

Da werden zukünftige Geschichtsschreiber berichten: "Bereits nach weniger als einem Jahr nach Ausbruch von Covid-19 waren Impfstoffe verfügbar, mit denen die Krankheit hätte besiegt werden können. Die Menschen wollten aber lieber ein Diskriminierungsverbot von Impfverweigerern. So konnten sich die Viren noch über viele Jahre vermehren und mutieren und heute haben wir eine so große Vielfalt von Corona-Viren, dass wir gegen die Krankheit machtlos sind."

Wilhelm Hacker

Höchstadt a. d. Aisch