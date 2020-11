Andreas Dorsch Im Zentrum von Mühlhausen gibt es noch einige Häuser, die übers Dach mit Strom versorgt werden. Doch die Tage der Überlandleitungen und Dachständer sind auch in Mühlhausen gezählt. Der Energieversorger Bayernwerk lässt derzeit auch die letzten Anwesen zwischen Marktplatz und Höchstadter Straße verkabeln.

Neues Pflaster

Eigentlich wäre Mühlhausen noch nicht an der Reihe, verrät Bürgermeister Klaus Faatz (CSU) auf Anfrage des FT. Aber weil die Gemeinde an der Ecke Marktplatz/Hauptstraße die "Alte Schmiede" abreißen will, auf der noch ein Dachständer steht, zieht das Bayernwerk die Verkabelung in Mühlhausen vor. Die Kosten übernimmt übrigens der Stromversorger.

Positiver Nebeneffekt: Im Zuge der Grabungsarbeiten bekommt der Gehsteig auf der Südseite der Hauptstraße gleich einen neuen Pflasterbelag.