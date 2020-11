Die Corona-Pandemie fordert weitere Opfer. Ursprünglich hatte die Stadt mehrere kulturelle Angebote für Herbst und Winter vorgesehen, doch vieles lässt sich nicht mehr aufrechterhalten. Nach den am Mittwoch erneut strenger gewordenen Auflagen hat man sich entschlossen, nun auch das Festliche Konzert abzusagen. Das hätte am dritten Adventssonntag in der evangelischen Kirche stattfinden sollen, in abgespeckter Form mit nur vier teilnehmenden Gruppen und mit weniger Besuchern. Doch auch das lasse sich nicht machen, wie Helmut Biehler vom Kulturamt der Stadt mitteilt. In den vergangenen Tagen und Wochen schon waren Plakate anderer Veranstaltungen entsprechend überklebt worden (Foto). Foto: Bernhard Panzer