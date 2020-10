Sie sind fruchtig, exotisch, aromatisch und lecker: alkoholfreie Cocktails. Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Haßberge veranstaltet ein kostenloses Seminar, um in die Kunst des Cocktailshakens einzuführen.

Appetit auf Cocktails ohne Promille macht die Saftbar der Kommunalen Jugendarbeit, die für Sportfeste sowie Verbandstreffen, Gemeindefeste, Veranstaltungen in Schulen, Jugendtreffs oder Kindertagesstätten ausgeliehen werden kann.

Bei dem Cocktail-Seminar am Freitag, 13. November, von 18 bis 21 Uhr in der gemeinsamen Geschäftsstelle von Kommunaler Jugendarbeit und Kreisjugendring Haßberge in Haßfurt dreht sich alles um alkoholfreie Cocktails. Von den Basics bis hin zu "geheimen" Tipps und Tricks zu den Themen Zubehör, Zutaten und Ausrichtung ist alles mit dabei. Und natürlich wird kräftig gemixt und geshaked.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 30. Oktober. Anmeldung bei: Theresa Fleischmann unter E-Mail kommunale.jugendarbeit@landratsamt-hassberge.de, Telefon 09521/951686.

Des Weiteren ruft die Kommunale Jugendarbeit zum Wettbewerb "Sei dabei. Alkoholfrei" auf. Gesucht wird das beste alkoholfreie Cocktailrezept aller Zeiten. "Lasst eurer Kreativität freien Lauf - ganz gleich ob bei der Wahl der Zutaten, der optischen Gestaltung oder der Namensgebung", so Kreisjugendpflegerin Theresa Fleischmann, die sich auf viele Rezepte freut.

Mitmachen lohnt sich: Die Top drei der Rezepte erhalten ein exklusives "Überraschungspaket" und werden auf Bierdeckeln abgedruckt. Das alkoholfreie Cocktailrezept ist an die gleiche E-Mail-Adresse (siehe oben) zu schicken. red