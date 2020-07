Coburger Lokalsender Radio Eins behauptet sich in der Spitzengruppe

22,6 Prozent der Radiohörer über 14 Jahre in der Region schalten täglich Radio Eins ein. Das ergab die aktuelle Funkanalyse der Bayerischen Landesmedienanstalt (BLM). Mit dem Ergebnis zeigte sich die Redaktionsleiterin von Radio Eins, Anja Hampel, durchaus zufrieden: "Besonders in der Zeit der Corona-Krise hat sich gezeigt, wie wichtig Radio Eins als fester Ansprechpartner und Informationsquelle für unsere Hörer ist."

In der Funkanalyse werden Lokalsender und die mit bayernweiter Reichweite getrennt betrachtet. Marktführend ist der Bayerische Rundfunk mit seinen Hörfunkprogrammen, gefolgt von Antenne Bayern. Die Lokalsender werden in unterschiedlichen Gruppen analysiert: Ob es nur einen oder zwei Sender im jeweiligen Gebiet gibt oder ob dort auch Radio Galaxy verfügbar ist. In die letztgenannte Gruppe gehört Radio Eins, und es liegt von der prozentualen Reichweite her auf Platz 3 hinter der Mainwelle (Bayreuth) und Radio Plassenburg (Kulmbach). Radio Bamberg folgt auf Platz 4. Im Vorjahr hatte Radio Bamberg noch den größeren Höreranteil gehabt.

In der sogenannten Durchschnittsstunde (6 bis 18 Uhr) schalten jeweils 15 000 Menschen Radio Eins ein. Der weiteste Hörerkreis beträgt 175 000 Personen. So viele Menschen haben innerhalb von vier Wochen mindestens einmal Radio Eins gehört.

Die Corona-Krise hat auch die Arbeit des Radiosenders durcheinandergewirbelt. So konnten zum Beispiel die gewohnten Aktionen vor Ort in der Region nicht stattfinden. "Wir scharren alle mit den Hufen und wollen einfach wieder verstärkt raus zu unseren Hörern", sagt Studioleiter Thomas Apfel. "Die Volksfeste in der Region wurden alle abgesagt, es gibt kaum Konzerte und Veranstaltungen, wo wir normalerweise vor Ort sind." Im Herbst werde der Sender wieder mit dem Campervan auf Tour kreuz und quer durch die Region gehen, zu der auch die Landkreise Kronach und Lichtenfels sowie Südthüringen gehören.

Zugpferd des Senders ist nach wie vor die Morningshow "Hellwach" mit Jenny Huth im "gemischten Doppel" mit Torsten Hanft und Thomas Apfel. Besonders stolz sind die Radiomacher auf den engen Kontakt zu den Hörern. "Ihre Verkehrsmeldungen, Themenanregungen und die vielen persönlichen Geschichten machen unser Programm erst besonders", betont Studioleiterin Anja Hampel.

Das Jugendformat Radio Galaxy findet im Verhältnis zu Radio Eins in der Region weniger Anklang: Hier wurden 3000 Hörer in der Durchschnittsstunde gezählt, das entspricht einem Marktanteil von 3,9 Prozent, bezogen auf alle Altersgruppen. In der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen erreicht Radio Galaxy im Sendegebiet 12,3 Prozent der Hörer.

Die BLM hat auch ermitteln lassen, warum die Hörer die Lokalsender einschalten. Meistgenannte Gründe (über alle Sender hinweg) sind die Morgensendungen beziehungsweise die Morgenmoderation sowie die Musik. sb