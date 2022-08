Die Vereinspauschale unterstützt antragsberechtigte bayerische Sportvereine auch in diesem Jahr schnell und unbürokratisch. Die Sport- und Schützenvereine in Stadt und Landkreis Coburg erhalten für das Jahr 2022 über 225.000 Euro Förderung aus dem bayerischen Landeshaushalt in Form der Vereinspauschale. „In den Landkreis Coburg fließen 127.243,30 Euro , die Vereine in der Stadt Coburg erhalten 98.210,24 Euro “, erläutert der Coburger SPD-Landtagsabgeordnete Michael Busch in einer Pressemitteilung und fügt hinzu, das sei natürlich viel zu gering. Der ehemalige langjährige Landrat verweist darauf, dass die SPD-Fraktion im bayerischen Landtag sich für eine höhere Vereinspauschale starkgemacht habe. Der Grund: Die Vereinspauschale beträgt in diesem Jahr 0,29 Euro je Fördereinheit und entspricht damit dem Wert aus den Jahren 2018 und 2019. Durch die in Folge der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 zusätzlich bereitgestellten Mittel war der Förderwert auf Antrag der SPD-Fraktion in den vergangenen beiden Jahren ausnahmsweise auf 0,58 Euro verdoppelt worden. Mittlerweile hätten die Vereine nicht nur mit den Auswirkungen der Pandemie, sondern auch mit steigenden Kosten, zum Beispiel im Energiebereich, zu kämpfen. „Dies kann und darf nicht auf die Mitglieder umgelegt werden durch höhere Mitgliedsbeiträge“, sagt Busch. Es brauche daher weitere finanzielle und organisatorische Unterstützungsmaßnahmen, fordert Michael Busch . red