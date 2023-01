Die Beteiligung am Umwelt- und Klimapakt des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz ist für die Firma Heunec in Neustadt kein bloßes Lippenbekenntnis. Für Josephine Dransfeld steht der Schutz der Umwelt an erster Stelle, wenn es um betriebliche Abläufe geht. „Auch wenn das in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht immer einfach ist“, sagt die Geschäftsführerin des Plüschfiguren-Herstellers.

Für ihr Engagement ist die Firma Heunec erneut als Partner des Umwelt- und Klimapakts Bayern ausgezeichnet worden. Die entsprechende Urkunde bekam Josephine Dransfeld von Landrat Sebastian Straubel (CSU/Landvolk) überreicht. Gerade der Aspekt, auch in wirtschaftlich nicht einfachen Phasen an die Umwelt zu denken, imponierte Sebastian Straubel: „Es braucht Weitblick für ein nachhaltiges Wirtschaften.“ Und genau um dieses gehe es ja beim bayerischen Umwelt- und Klimapakt: in Unternehmen freiwilligen Umweltschutz über die bestehenden Standards hinaus zu betreiben. „Das ist ein Signal, das auch in die Bevölkerung hineinwirkt“, sagte der Landrat.

Die Heunec-Geschäftsführerin, die selbst konsequent aufs Auto verzichtet und stattdessen lieber mit dem Zug fährt, hat im Sinne des Umweltpakts zuletzt viele Dinge auf den Weg gebracht. Unter anderem werden bei Heunec Schritt für Schritt alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor durch E-Autos ersetzt; die von der Geschäftsführerin angestoßene E-Bike-Offensive hat dazu geführt, dass inzwischen 20 Heunec-Mitarbeiter ein E-Bike geleast haben. Von ihrer Mutter Barbara Fehn-Dransfeld hat Josephine Dransfeld dafür auch schon längst den Titel der „ Umweltministerin “ im Familienunternehmen verliehen bekommen.

In der Spielwarenbranche, wo Heunec schon seit Jahren einer der deutschen Vorreiter in Sachen Umweltschutz ist, hat die Nachhaltigkeit zuletzt enorm an Bedeutung gewonnen. Wie Barbara Fehn-Dransfeld berichtete, wird im Februar die „Fair Toys“-Organisation mit ihrem Engagement für eine faire und umweltfreundliche Spielwarenproduktion erstmals mit einem eigenen Stand bei der Spielwarenmesse in Nürnberg vertreten sein.

Es ist nicht immer leicht

Landkreis-Wirtschaftsförderer Martin Schmitz fand das Engagement für umweltschonendes Wirtschaften bei Heunec doppelt passend: einerseits für das Kundensegment des Plüschspielzeug-Herstellers, andererseits aber auch für die Stadt Neustadt. Denn dort, das berichtete Schmitz mit Blick auf die jüngsten Unternehmerdialoge mit Landrat Sebastian Straubel in Neustadt, spiele Nachhaltigkeit ganz offensichtlich bei vielen Unternehmen eine wichtige Rolle. Dass diese Ziele nicht immer leicht zu verfolgen seien, berichtete Neustadts Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) aus eigener Erfahrung. So sei die Umstellung, auf städtischen Grünflächen verstärkt auf Blühpflanzen zu setzen, „nicht überall auf Gegenliebe gestoßen“, berichtete Frank Rebhan . Deshalb bezeichnete es der Oberbürgermeister ausdrücklich als „stark“, dass Heunec erneut Teil des bayerischen Umweltpakts sei. red