Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum, RSG Bad Kissingen, bietet zwei Online-Seminare an. Und zwar am Dienstag, 19. Januar, zum Thema "Der digitale Marketing-Mix mit Social Media, Google & SEO - Bringen Sie Ihre Website beim Suchmaschinenranking nach vorne" und am Dienstag, 26. Januar, von 9 bis 16 Uhr zum Thema "Reklamations- und Beschwerdemanagement - Chancen ergreifen und Kunden zurückgewinnen" an.

Die Corona-Pandemie trägt dazu bei, dass viele Unternehmen eigene Präsenz im Internet ausbauen und Online-Marketing verstärkt betreiben. Dabei spielt auch die Sichtbarkeit der Webseiten eine überlebenswichtige Rolle. Effektive Suchmaschinenoptimierung ist ein Schlüsselfaktor für erfolgreiches Online-Marketing. In dem praxisnahen Online-Seminar für Einsteiger vermitteln erfahrene Dozenten das grundlegende Wissen und zeigen Möglichkeiten auf, wie die Teilnehmer u.a. mit SEO ihre Website optimieren können.

Das Online-Seminar zum Thema "Der digitale Marketing-Mix mit Social Media, Google & SEO - Bringen Sie Ihre Website beim Suchmaschinenmarketing nach vorne" hilft dabei, jede Beschwerde als Chance zu sehen. Denn sie bietet die Möglichkeit, Kunden zu binden und zurückzugewinnen.

Weitere Infos sowie Anmeldung beim Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Tel.: 0971/7236-204, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, Internet: www.rsg-bad-kissingen.de red