Am Sonntag, 25. Juli, werden die gesamten Einnahmen einer Sonderveranstaltung von "Catweazle" zugunsten der Opfer der Naturkatastrophe gespendet. Angesichts der großen Schäden, die von dem Jahrhunderthochwasser in vielen Teilen der Republik verursacht wurden, haben sich der Filmverleih Tobis und die Kinos der Cineplex Gruppe zusammengetan. Insgesamt 63 Filmtheater beteiligen sich deutschlandweit an der Sondervorstellung zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe. Das Cineplex Bayreuth zeigt den Film in der Benefizvorstellung am Sonntag, 25. Juli, um 14 Uhr. Die Spenden gehen an das Rote Kreuz und die Regionen der unmittelbar betroffenen Hilfswerke. Tickets gibt es online auf der Website des Cineplex Bayreuth unter www.cineplex.de/bayreuth.