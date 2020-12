Pfarrweisach — Bürgermeister Markus Oppelt (CSU) gab vor dem Gemeinderat den Jahresbericht für 2020. Der Kommunalpolitiker blickte auf das Jahr in der Gemeinde Pfarrweisach.

Für den im Jahr 1984 verstorbenen Bürgermeister Karl Oppelt, den Vater von Markus Oppelt, war die letzte Gemeinderatssitzung im Jahr die "Jahresschlussandacht". Erstmals durfte Markus Oppelt als neuer Bürgermeister solch eine Jahresschlussandacht, den Jahresrückblick, halten, der sich weit- gehend an Zahlen orientierte.

Den Einwohnerstand bezifferte er auf 1511 Bürger (Stand Ende September 2020). 18 Geburten stünden zwölf Sterbefällen gegenüber; es gab 72 Zuzüge und 55 Wegzüge. Des Weiteren haben elf Paare in der Gemeinde geheiratet.

Älteste Einwohnerin ist Hedwig Martin aus Kraisdorf (95), ältester Einwohner Ernst von der Forst aus Pfarrweisach (97).

Oppelt ging auf die Entwicklung des Haushalts ein, der sich im Rahmen bewege, wie ihm von Kämmerer Horst Junge bestätigt worden sei. Größte Baumaßnahme sei die Erschließung des Baugebietes "Bei der Schule" in Pfarrweisach gewesen.

Zahlen und Finanzen

Die Gewerbesteuer habe sich positiv entwickelt: Geplant wurde mit 50 000 Euro Einnahmen, bis jetzt seien 65 000 Euro geflossen. Schlüsselzuweisungen (770 000 Euro) und Einnahmen aus der Einkommenssteuerbeteiligung (700 000 Euro) gingen oder gehen noch ein. Durch die angefangenen Baumaßnahmen habe sich der Schuldenstand um 200 000 Euro erhöht; dies entspreche einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 524 Euro, womit die Gemeinde immer noch unter dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden in Höhe von 596 Euro liege.

Insgesamt habe der Gemeinderat in diesem Jahr 130 Tagesordnungspunkte in elf Sitzungen behandelt, wobei Oppelt besonders die Zusammenarbeit im neuen Gemeinderat lobte. "Das war in den vergangenen Jahren nicht so." Er dankte seinen beiden Stellvertretern Christoph Göttel und Sebastian Bock (beide FW), dem Personal in der Gemeinde und in der VG Ebern, das ihn als neuen Bürgermeister "sehr zuvorkommend" aufgenommen habe, wie er erklärte.