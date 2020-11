Bier und Pralinen aus Oudenaarde, Gin, Chutney und andere Leckereien von der Isle of Wight gehören zweifellos zu den Rennern auf dem Coburger Weihnachtsmarkt . Seit vielen Jahren teilen sich Vertreter aus den beiden Partnerstädten eine Bude. Inzwischen ist das Angebot so begehrt, dass die Gäste aus Belgien und Großbritannien regelmäßig bangen müssen, ob die mitgebrachten Vorräte auch reichen werden. Umso trauriger ist man in den beiden Partnergemeinden, dass es dieses Jahr nichts mit dem vorweihnachtlichen Besuch in Coburg wird, denn im Corona-Jahr 2020 muss Coburg auf seinen Weihnachtsmarkt verzichten. Die Buden lagern in diesem Winter ungenutzt in einer Halle des Wertstoffhofes bei Glend.