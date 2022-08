Bei den Energiekosten gibt es momentan nur die Richtung nach oben. Auch der Preis für Brennholz aus dem Ramsthaler Gemeindewald steht zur Diskussion. Die betreuende Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) schlägt der Gemeinde eine Erhöhung des Preise je Festmeter von 50 Euro auf 85 Euro vor. Da in Ramsthal mit der Waldkörperschaft Altenreichthal ein weiterer Holzanbieter auf dem Markt ist, versucht man seit Jahren hier, keine deutlichen Preisunterschiede zu machen. Der Vorsitzende der Waldkörperschaft Erich Greubel, der in der Sitzung anwesend war, kündigte an, dass auch die Körperschaft die Preise anheben wird. Er legte sich jedoch nicht auf einen Betrag fest. Als Grund nannte er die Entwicklung im Markt und die zunehmenden Kosten. Die Mitglieder der Waldkörperschaft würden marktgerechte Preise erwarten. Gemeinderat Andreas Günder (ABB/Interessengemeinschaft) meinte, dass ein Verkauf unter Marktpreis nicht zu vertreten sei, da der Wald seit Jahren Verlust mache, der durch die Allgemeinheit getragen werde. Daniel Lohfink (Ramsthaler Liste) sprach sich gegen einer Erhöhung im vorgeschlagenen Rahmen aus und schlug 65 Euro vor. Die Abstimmung ergab dann eine knappe Mehrheit für den Vorschlag der FBG. Die Abgabe erfolgt nur an Ramsthaler und ist auf 15 Festmeter begrenzt.