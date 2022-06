Kulmbach genießt einen hervorragenden Ruf bei Freunden historischer Fahrzeuge. Hier finden immer wieder Oldtimer-Treffen von hoher Qualität statt. Am Sonntag, 26.Juni, sind auf dem Mönchshof-Gelände wieder Fahrzeuge aus verschiedenen Epochen zu bewundern - und das zum 25. Mal. Fans von Oldtimern haben den 26. Juni längst im Kalender angestrichen. An dem Tag werden Hunderte urige und betagte Fahrzeuge den Kulmbacher Mönchshof schmücken. Nach zweijähriger Pause feiert dort dann das größte Oldtimer-Treffen Nordbayerns 25-jähriges Bestehen. Es werden rund 700 Oldtimer und 4000 Besucher erwartet.

Qualität ist wichtiger als Größe

"Wir freuen uns sehr darauf, endlich wieder Gastgeber für Oldtimer-Freunde sein zu dürfen. Ganz besonders, da wir dieses Mal auch noch ein Jubiläum feiern", sagt Norbert Drechsler, Vorsitzender des Oldtimer-Stammtisches Kulmbach. Und weiter: "Im Laufe seiner Geschichte ist unser Treffen zum größten seiner Art in Nordbayern herangewachsen. Darauf sind wir sehr stolz." Doch für den Veranstalter sei weniger die Größe entscheidend, sondern die Qualität. Die zeige sich in erster Linie in den Prachtstücken, die zu bestaunen sind. "Für die Besucher gibt es einen Querschnitt von über 100 Jahren Automobilgeschichte zu sehen", verspricht Drechsler. Zudem seien Stadtrundfahrten in Oldtimer-Bussen geplant.

Die Attraktivität des Oldtimer-Treffens ist nicht ausschließlich auf die betagten Fahrzeuge zurückzuführen. Auch das kulturhistorische Ambiente trägt dazu bei. Der Kulmbacher Mönchshof ist seit 1996 Dreh- und Angelpunkt für die Ausstellung der Schnauferl. " Er bietet einen authentischen Rahmen, der diese Art der Reise in die Vergangenheit ermöglicht", sagt Helga Metzel, Geschäftsführerin der Museen im Mönchshof. "Zudem bietet unser Gelände ausreichend Platz für Aussteller und Besucher, um über die ausgestellten Kleinode fachsimpeln zu können - und dies natürlich erst recht zum Jubiläum."

"Die Anziehungskraft unserer Veranstaltung ist es, die die Oldtimer-Liebhaber weite Anfahrtswege in Kauf

nehmen lässt. Nicht nur aus Bayern, Sachsen und Thüringen liegen Anmeldungen vor, es haben sich auch schon Stammgäste aus Berlin, Stuttgart, Frankfurt und Köln gemeldet", unterstreicht Drechsler. Und die dürften auch Livemusik erleben.

Landrat Klaus Peter Söllner zeigte sich froh darüber, dass die erfolgreiche Reihe fortgesetzt werde. Er sei dem Stammtisch-Ehrenvorsitzenden Walter Schaller und Vorsitzendem Norbert Drechsler dankbar, dass sie diese Tradition aufrechterhalten. "Das ist ein Traum für jeden, der schöne Autos mag."

Zweiter Bürgermeister Frank Wilzok sprach von einem Highlight für die Stadt. Das Treffen sei im Laufe der Jahre zu einem Publikumsmagneten geworden.