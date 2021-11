Eine neue Halle, ein neuer Moderator und ein neues Stück: Der traditionelle "Böhmische Abend" der Musikkapelle Poppenhausen war nach der Corona-Pause aus vielen Aspekten etwas ganz Besonderes. Unter Einhaltung der gültigen Pandemie-Regeln ist der Musikverein mit all seinem Equipment und seinen Helfern in die Wilhelm-Hegler-Halle "umgezogen", das Konzert war bestens besucht.

Polka und Walzer füllten die Halle im typischen böhmischen Sound im Stil von Ernst Mosch. Über 30 Musikanten stimmten viele bekannte Lieder der Kapelle an und ein paar neue Melodien, die zuletzt einstudiert wurden. Premiere feierte "Frei wie der Wind", eine Polka, die Dirigent Florian Bauer seinen Poppenhäuser Musikanten auf den Leib geschrieben hat. Wie in den letzten Jahren war das Programm eine gelungene Mischung aus Polkas, Walzern und Märschen. Die Musikanten stimmten auch Stücke einheimischer Komponisten an, zum Beispiel von Frank Ehret aus der Rhön und von dem Hergolshäuser Dirigent Rudi Fischer.

Eine besondere Ehrung erhielt der Musikverein vom Nordbayerischen Musikbund: die Urkunde zum "25-jährigen Jubiläum" nahm Yvonne Haas entgegen. Die Kapelle existiert schon viel länger, der Eintrag des Vereins erfolgte aber erst 1996. Die Hegler-Halle war bei der Premiere gut besucht, nur wenige Plätze blieben leer. Mit ihrem "Böhmischen Abend" hat sich der Freundeskreis der Musikkapelle in den letzten Jahren stark vergrößert.

Dirigent Florian Bauer freute sich auch über den Besuch vieler befreundeter Musikvereine aus Franken und begrüßte den neuen Moderator Wolfgang "Wolfi" Reichmann, der mit seinen witzigen Kommentaren die Zuhörer begeisterte. Reichmann, früher Sportreporter, tritt seit Jahren als Comedian und Moderator auf.