Nach einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und mehreren beschädigten Fahrzeugen am Freitagabend bittet die Coburger Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes und eines Fastfoodrestaurants in der Neustadter Straße rutschte am Freitag um 18.55 Uhr ein BMW bei Schneeglätte gegen zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde durch den Zusammenstoß niemand, allerdings liegt der Sachschaden an den drei beschädigten Fahrzeugen bei mindestens 50 000 Euro. Die Coburger Polizeiinspektion hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise. Wessen Fahrzeug wurde durch das Unfallfahrzeug beschädigt? Wurden Personen gefährdet? Wer kann Angaben machen, wie viele Personen in dem unfallverursachenden BMW saßen? Hat jemand nach dem Zusammenstoß Personen aus dem BMW aussteigen oder in das Fahrzeug einsteigen sehen? Hinweise nimmt die Coburger Polizeiinspektion unter Telefon 09561/6450 entgegen. pol