Pünktlich zum Sommerferienbeginn gibt es auch in diesem Jahr wieder umfangreiche Angebote für Kinder und Jugendliche aus dem Altlandkreis. Seit wenigen Tagen liegt das Programmheft vor, das das Bad Brückenauer Kulturbüro koordiniert.

"Das Heftchen kann in der Bibliothek, der Tourist Info, im Bürgeramt und im Tante-Emma-Laden in Römershag abgeholt werden", sagt Jan Marberg, Leiter des Kulturbüros. Das Besondere in diesem Jahr: Die Kinder und Jugendlichen erhalten zu jedem Programmpunkt, an dem sie teilnehmen, eine Trophäe.

"Wer fünf Stück sammelt, bekommt nach den Sommerferien eine Belohnung in der Stadtbibliothek", sagt der Kulturamtsleiter. Dafür können sie die Trophäen, ähnlich wie bei Panini- Heftchen, im Programmheft sammeln. Vielleicht auch ein Anreiz, das Programm nicht direkt in die Mülltonne schmeißen, sondern als Erinnerung in die Schublade zu legen, fügt Marberg hinzu. Insgesamt 26 Angebote finden sich im Programm wieder. Die Termine liegen insbesondere am Anfang und am Ende der Ferien. "Aus Erfahrung sind viele Familien in der Ferienmitte in Urlaub", sagt Marberg. Schon an diesem Sonntag gibt es einen besonderen Programmpunkt: Die Schachtour kommt in die Georgi-Kurhalle. Kinder ab sechs Jahren können sich auf 40 verschiedenen Schachbrettern und zwei Großfeld-Schachspielen ausprobieren. Organisiert hat das der SV Römershag. Außerdem bietet zum Beispiel der Bund Naturschutz Walderlebnistage an, Bündnis Familie Spiel und Spaß im Georgi-Kurpark, der TV Bad Brückenau einen Ninja Parcours und die CSU Entenrennen im Siebener-Park. Und das sind nur einige Punkte. Weitere Veranstalter sind der OGV, das deutsche Fahrradmuseum, die Familienimkerei Pettinella und die Jugendbildungsstätte Volkers.