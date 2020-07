Betrüger waren erfolgreich

Weil ihnen am Telefon ein großer Gewinn versprochen wurde, ließen sich in den vergangenen Tagen wieder Personen dazu überreden, Geld in Form von Guthabenkarten herauszugeben. Beamte der Kriminalpolizei Coburg ermitteln in mehreren Fällen.

Nach der Offenbarung des Anrufers über einen vermeintlich hohen gewonnenen Geldbetrag werden die Opfer geschickt dazu gebracht, vor der Gewinnübergabe eine finanzielle Gegenleistung zu erbringen. Beispielsweise sind angeblich angefallene Kosten zu begleichen für die Bearbeitung, einen Rechtsanwalt, Notar, den Zoll, Transport oder die Versicherung. Auch kostenpflichtige Telefonnummern sollen im Zusammenhang mit dem Gewinn angerufen werden.

Immer wieder verlangen die Täter auch, dass ihre Opfer mehrere Guthabenkarten kaufen und ihnen die Codes am Telefon durchgeben. Auf diese Codes hatten es die Täter in den letzten Tagen unter anderem auch bei einem 64-jährigen Mann aus dem Landkreis Coburg und einem 59-Jährigen aus dem Kronacher Landkreis abgesehen. Nach der telefonischen Information über einen angeblich hohen Geldgewinn sollten die Angerufenen nun eine verhältnismäßig geringe Geldsumme für Guthabenkarten ausgeben und die dazugehörigen Codes zur Aktivierung am Telefon mitteilen. Da sich die beiden Männer darauf einließen, entstand ihnen ein Schaden von jeweils zirka 1000 Euro.

Die oberfränkische Polizei rät bei solchen Anrufen: Erkundigen Sie sich nach dem Namen des Anrufers, seiner Adresse und Rückrufnummer. Fragen Sie nach, um welches Gewinnspiel es sich handelt und notieren Sie sich alle Angaben. Leisten Sie niemals Vorauszahlungen, geben Sie keine persönlichen Daten preis, lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen und informieren Sie im Zweifelsfall die Polizei. pol