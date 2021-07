Die Bayerische Musikakademie Hammelburg bietet am Donnerstag 29. Juli, ein Benefizkonzert in der Klosterkirche Hammelburg an. Dabei singen Bel-Voce Gesangssolisten für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe. Die Spenden werden direkt an Aktion Deutschland Hilft weiter geleitet. Aufgrund der eingeschränkten Platzkapazitäten ist eine Vorabanmeldung unter Tel. 09732/786 80 oder info@bmhab.de erwünscht. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. sek