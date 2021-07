Seit der ersten Pandemiewelle ist die Sauer-Orgel im Rathaussaal wegen der Corona-Hygieneauflagen verstummt. Um die Tradition der regelmäßigen Orgelmatineen wieder in Erinnerung zu rufen, plant die Stadt mit der Organistin/Pianistin Annerose Röder ein Freiluft-Konzert. Dessen Eintrittsgelder und die Gage der Künstlerin werden für die Opfer der Hochwasser-Katastrophe gespendet. Am Donnerstag, 5. August, um 11 Uhr erklingen im Stadtpark Werke von Johann Strauss sowie Operetten- und Musical-Melodien. Annerose Röder wird dazu im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Sommer in der Stadt" auf einem E-Piano spielen und sicher nicht nur ihr eingeschworenes Publikum anlocken. red