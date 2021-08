Die SPD Ellertal lässt es bei ihrem Sommerfest am Donnerstag, 13. August, musikalisch richtig krachen: Auf der Bühne vor der Litzendorfer Bücherei werden ab 19 Uhr „Arizona Joel & Friends“ auftreten und das traditionelle Fest rocken. „Wir sind richtig froh, dass wir diese tolle Band nun zum dritten Mal verpflichten konnten“, so der Ellertaler SPD-Fraktionsführer Wolfgang Heyder in der Mitteilung. Mit Country, Rock und Oldies wusste die Band zu überzeugen und will sich auch 2021 wieder in die Herzen und Füße der Fans spielen. Der Eintritt ist frei.

Der richtige Name von Arizona Joel ist Joel McFate. Er kam 1989 als Berufssoldat nach Deutschland und verliebte sich sofort in die deutsche Sprache . Nach einigen Umwegen verschlug es ihn nach Bamberg. Die Leidenschaft zur Musik entdeckte Arizona Joel bereits als kleiner Junge. Aus dieser Leidenschaft entstanden die unterschiedlichsten Bands und Sessions. Es motiviert ihn immer wieder, mit neuen Leuten Musik zu machen und damit das Publikum auf verschiedene Arten zu begeistern. red