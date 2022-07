Eine 41-Jährige hat am Freitagmittag ihr E-Bike in der Brennerstraße abgestellt und an einen Eisenpfosten befestigt. Als sie ihr Fahrrad am Sonntagabend wieder abholen wollte, war dieses nicht mehr da. Das rote E-Bike hat einen Wert von ca. 2000 Euro. Bereits zwischen Samstagabend, 26. Juni und Sonntagmittag, 27. Juni, sind zudem aus einem Anwesen in der Alten Seilerei zwei Kinderfahrräder (grünes Cube Mountainbike mit blauer Aufschrift und ein schwarzes Scott-Fahrrad mit gelben Schriftzügen) gestohlen worden. Hinweise bitte telefonisch an 0951/9129-210.

Gestohlenes Fahrrad zurückerobert

Aus dem Hinterhof der Domschule hat ein Unbekannter ein versperrtes E-Bike entwendet. Die Tat ereignete sich am Sonntagmorgen zwischen 11.10 Uhr und 11.15 Uhr. Der 49-jährige Fahrradbesitzer meldete sich am Nachmittag noch einmal bei der Polizei , dass er sein Fahrrad am Kranen wiedererkannt und es einem Unbekannten dort abgenommen hätte. Der Dieb konnte flüchten. Er wird als schlank mit orientalischem Aussehen, Vollbart und schwarzer Kleidung beschrieben. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210 entgegen.

Opfer von Langfingern geworden

In einer Gaststätte in der Oberen Königstraße hat eine Bedienung ihr Handy im hinteren Thekenbereich abgelegt. Von dort entwendeten Unbekannte das iPhone im Wert von ca. 250 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Rausch in der Zelle ausgeschlafen

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 47-Jährigen ist es am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr in der Zollnerstraße gekommen. Die hinzugerufene Polizei konnte wenig später nur noch eine der Frauen antreffen. Da sie sich nicht beruhigen ließ, nahmen sie die Beamten in Gewahrsam. Ein Alkoholtest ergab bei ihr 1,88 Promille. pol