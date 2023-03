Musik und künstlerisches Schaffen schaffen Gemeinschaft. Unter diesem Motto veranstaltete die Musikkapelle Hohenpölz mit ihren Jungbläsern bereits das zweite Malprojekt in der Kreativscheune. Unter fachkundiger Anleitung von Katja Gese-Singer malte jedes der 15 anwesenden Kinder an verschiedenen Gruppentischen ein eigenes Bild mit einem musikalischen Motiv. Am Ende formten alle gemeinsam ein großes Mosaikbild. Dabei konnte jedes Kind im Gespräch die Position seines Bildes bestimmen und so zum Gesamtkunstwerk beitragen. Das entstandene Werk kann demnächst im Bürgerhaus bewundert werden.

Am 18. April bietet der Verein ein professionell betreutes Instrumentenkarussell an, bei dem alle Orchesterinstrumente vorgestellt und ausprobiert werden können. Diese Aktion steht allen interessierten Kindern offen. red