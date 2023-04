Der St.-Josefsverein Gunzendorf hat nach drei Jahren Corona-Pause mit dem Josefitag eine alte Tradition fortgesetzt. Festrednerin beim politischen Frühschoppen auf dem Senftenberg war die Europaabgeordnete Marlene Mortler ( CSU ) aus Lauf an der Pegnitz.

Beim Festgottesdienst, der zuvor in der Senftenbergkapelle stattgefunden hatte, ging Pfarrer Josef Dobeneck intensiv auf die Person des heiligen Josef ein. Josef werde in der Bibel als großer Schweiger dargestellt. Deswegen würde er nicht zum Politiker taugen. „Und trotzdem möchte ich ihn als politischen Menschen bezeichnen“, fuhr Dobeneck fort. Die Grundhaltung von Josef könne man mit dem Begriff Verantwortung beschreiben. Diese habe Josef in seinem Leben immer wieder wahrgenommen. Indem er etwa zu Maria stand, die schwanger geworden war, oder bei der Flucht nach Ägypten.

Deshalb rufe der Josefitag zur Verantwortung auf. Das heißt: füreinander einstehen, füreinander da sein, auf die Konsequenzen des eigenen Verhaltens achten und sich für das Gemeinwohl, für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung einsetzen.

Marlene Mortler , die seit 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments ist, stellte einerseits die Europäische Union (EU) als Erfolgsmodell dar. Sie zeigte andererseits aber auch, dass es großer Anstrengungen bedarf, dass in Brüssel sachgerechte Entscheidungen getroffen werden. red