Am Freitag, 8. Oktober, erwartet das Publikum laut Veranstalter in der Konzerthalle Bamberg ein Erlebnis zwischen Musical und Rockopera mit Klängen von Mystic Folk bis Metal . Beginn von „Der Elfen-Thron von Thorsagon – Das Fantasy-Musical“ ist um 20 Uhr.

Die Songs von „Der Elfen-Thron von Thorsagon“ entstammen der Feder von Laura Isabel Biastoch und Oliver Oppermann, die in enger Zusammenarbeit mit Karl-Heinz March (bekannt durch seine Kindermusicals „Lauras Stern“ und „Der kleine Vampir“) ein Musicalerlebnis erschaffen haben, das Jung und Alt begeistern dürfte.

Ausbruch aus Alltag

Hauptfigur Vicky sehnt sich danach, aus ihrem Alltags auszubrechen. Ein alter Mann empfiehlt ihr einen Ort, den sie unbedingt gesehen haben sollte – und so beginnt ein Abenteuer, das Vicky aus der Menschenwelt, der „Anderwelt“, in das geheimnisvolle Reich von Thorsagon führt. Mit der Waldelfe Liora an ihrer Seite muss sie sich dem schillernden Magier Razar stellen – wird sie Thorsagon vor einem finsteren Schicksal bewahren können?

Während man mit Fairytale bereits beste Kritiken für das zweite Album „Autumn“s Crown“ einfahren konnte und als Support für Folk-Szenegrößen wie Moya Brennan, „Blackmore’s Night“ und „The Dublin Legends“ unterwegs war, lassen sich Fairytale nun auf eine ganz besondere Herausforderung ein.

3G-Regel

Der Bamberger Veranstaltungsservice weist darauf hin, dass größter Wert auf die Einhaltung der 3G-Regeln gelegt wird.

Alle Karteninhaber werden daher laut einer Pressemitteilung gebeten, sich schon im Vorfeld mit den Regelungen auseinanderzusetzen und das benötigte Formular zur Kontaktdatenerfassung auf vsbamberg.de herunterzuladen und ausgefüllt mitzubringen. Alternativ ist das Einchecken über die Luca-App möglich.

Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. red