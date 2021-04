Leicht verletzt wurden zwei Fahrrad­fahrer bei einer Kollision am frühen Mittwoch­nachmittag in der Memmelsdorfer Straße. Während ein 61-Jähriger nach rechts in Richtung Hall­stadt abbiegen wollte, kam ihm eine 41-Jährige, die von Richtung Hall­stadt nach Memmelsdorf abbiegen wollte, entgegen. Die beiden wurden sich während der Fahrt nicht einig, wer an wem vorbeifahren sollte und es kam zum Frontalzusammenstoß.

Unfall­flucht kann schnell geklärt werden

Am Mittwoch­vormittag beobachtete ein aufmerksamer Zeuge in der Ludwigstraße, wie ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Subaru rückwärts ausparkte und dabei mit seinem Fahrzeug gegen einen Skoda prallte. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfall­ort. Die Polizei konnte den 42-jährigen Unfallflüchtigen schnell ausmachen.

Unbekannter

beschädigt Wohnmobil

Zwischen vergangenem Freitag­vormittag und Dienstag­nachmittag hat ein unbekannter Fahrzeugführer ein in der Würzburger Straße abgestelltes Wohnmobil beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfall­ort, ohne sich um den am Heckträger entstanden Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern.

Wer hat die Haus­fassade beschmiert?

Zwischen vergangenem Freitagabend und Samstag­morgen beschmierten Unbekannte im Zinkenwörth die Haus­fassade eines Wohnhauses mit silberner Farbe. Die Schmiererei verursachte einen Sachschaden von geschätzten 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugen­hinweise. pol