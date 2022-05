Immer mehr Kinder sind mit dem Ökosystem Wald nicht oder nur noch am Rande vertraut. Diesem Trend wirkt die Baywa-Stiftung jetzt bayernweit mit dem Projekt „Die Waldschule“ entgegen, das Kinder spielerisch an die Natur heranführt und das für Grundschulkinder ab der dritten Klasse geeignet ist. Bei Ausflügen in heimische Wälder lernen sie in Begleitung von Waldpädagogen unterschiedliche Baumarten kennen, erleben den Wald mit allen Sinnen und erfahren, welche Tiere dort leben. Auch die Grundschule Breitengüßbach nahm jetzt an einem solchen Aktionstag teil.

Die Kinder tragen auch selbst zum Umweltschutz bei. Denn sie dürfen in der Waldschule ihr eigenes Bäumchen pflanzen. Dadurch entwickeln sie eine besondere Verbundenheit zum Wald. Das Pflanzen ist der Höhepunkt eines jeden Aktionstages. Die Schüler können ihren Baum später mit der Familie besuchen und erleben, wie er wächst und gedeiht. Rund 1450 Bäume wurden im Rahmen der „Waldschule“ bayernweit so bereits gepflanzt.

Das Erlebte dokumentieren die Kinder in einem eigens entwickelten Waldtagebuch. Darin finden sich wertvolle Informationen rund um den Wald und seine Bewohner. Es ist auf eine langfristige Nutzung angelegt und zugleich eine Unterstützung für die Lehrkräfte im Unterricht und die Eltern zu Hause, denn die Inhalte können mit den Kindern weitergeführt werden.

Das Projekt „Die Waldschule“ der Baywa-Stiftung wurde mit dem Preis „UN-Dekade Biologische Vielfalt 2019“ der Vereinten Nationen als vorbildliches Projekt für Deutschland ausgezeichnet. Schulen können sich für einen Aktionstag bewerben.

„Wir wollen die Freude an der Natur wecken und das Bewusstsein der Kinder schärfen. So übernehmen sie Verantwortung und lernen, dass es auf jeden einzelnen ankommt, wenn es darum geht, die Natur zu schützen“, sagt Maria Thon, Geschäftsführerin der Baywa-Stiftung. „Die Resonanz ist großartig: In der Natur leben die Kinder auf und sind begeistert über die Vielfalt der Tiere und Pflanzen! “

55 Schulen nehmen bereits am Projekt teil. Weitere Schulen können sich bei der Baywa-Stiftung bewerben unter www.baywastiftung.de oder per E-Mail an waldschule@baywa-stiftung.de. red