Paris Hilton wollte ihren Augen nicht trauen und auch TV-Legende Thomas Gottschalk , Fußballer Marco Reus und Schlager-Queen Helene Fischer glauben seither an Magie. An seine Magie: Farid zählt zu Deutschlands faszinierendsten Illusionisten. Im Frühjahr will er auch Bamberg verzaubern, und zwar am 28. April, 20 Uhr, im Hegelsaal der Konzerthalle . Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de. Foto: Veranstalter