Zu einem Verkehrsunfall mit rund 4000 Euro Sachschaden kam es am Donnerstagmittag an der Kreuzung Emil-Kemmer-Straße/Hafenstraße, weil sich ein ortsunkundiger 66-jähriger Autofahrer auf sein Navigationssystem verlassen hatte. Dieses leitete den Audi-Fahrer in Richtung A 70. Als der Mann bemerkte, dass er hätte geradeaus fahren müssen, anstatt rechts abzubiegen, fuhr er auf der Abbiegespur rückwärts und touchierte dabei einen an der roten Ampel wartenden Personenwagen. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt.