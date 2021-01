Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA) hielt am 76. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz am Mahnmal am Alten Rathaus in Bamberg eine Mahnwache. Das KZ war am 27. Januar 1945 von der Roten Armee befreit worden. "Auschwitz verkörpert mehr als jeder andere Ort in Europa alle Verbrechen, die Hitler-Deutschland begangen hat", sagte Günther Pierdzig bei der Veranstaltung, zu der fast 100 Besucher kamen. Eine Gruppe Jugendlicher schwenkte die Fahne der Antifaschistischen Aktion, und Mitglieder vom "Jungen Forum Bamberg der Deutsch-Israelischen Gesellschaft" hatten neben der Flagge Israels ein Banner mit den Parolen "Solidarität mit Israel, gegen jeden Antisemitismus " dabei.

Der Erlanger Liedermacher Werner Lutz begleitete die Mahnwache mit wachrüttelnden Liedern. Neben dem Kranz der VVN/BdA am Mahnmal , hatte bereits vorher auch Oberbürgermeister Andrea Starke ( SPD ) im Namen der Stadt ein Blumengebinde niedergelegt. Die Mitglieder des Migranten- und Integrationsbeirates der Stadt hatten dazu aufgerufen, am Abend mit einer Kerze im Fenster der Opfer von Auschwitz zu gedenken . Da die Willy-Aron-Gesellschaft ihre Gedenkveranstaltung wegen Corona nicht in der Synagoge halten konnte, bat sie ebenfalls um Gedenkkerzen in den Fenstern und das Polieren der Stolpersteine. In ihrer Pressemitteilung weist sie auf den Besuch des Bamberger Friedhofs hin, wo man die Gräber vieler Opfer des Nationalsozialismus besuchen könne. job