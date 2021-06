Das Freibad Gaustadt und die Hainbadestelle waren am Pfingstwochenende unter den ersten Bädern in Bayern, die in die Freibadsaison gestartet sind. Nun geht es am Freitag, 4. Juni, auch im Stadionbad los. Ein Besuch ist mit Vorabbuchung über www.stadtwerke-bamberg.de möglich. Der Vorweis eines negativen Corona-Tests ist nicht notwendig. Das Bad ist ab Freitag täglich von 6.30 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Dabei gilt: Die Zahl der Besucher ist begrenzt und wer schwimmen will, muss sich vorher registrieren – was über das Online-Buchungssystem recht komfortabel geht. Die Bezahlung ist mit allen gängigen Onlinezahlungsmitteln möglich. Anschließend laden sich die Besucher das Ticket aufs Smartphone oder drucken es zu Hause aus, um es beim Betreten des Bads kontaktlos überprüfen zu lassen. Noch schneller zum Ticket kommt, wer sich ein Nutzerkonto einrichtet; die Kontaktdaten sind bei der nächsten Buchung dann bereits vorhanden, die Buchung mit wenigen Klicks erledigt. Für Gäste ohne Internetzugang haben die Stadtwerke einen Vorverkauf über ihr Kundencenter eingerichtet. An der Bäderkasse werden keine Tickets verkauft. Der telefonische

Bäder-Kundenservice ist unter der 0951/77-5555 erreichbar. Foto: Ronald Rinklef