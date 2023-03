Zur Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Nüdlingen trafen sich die Mitglieder in der Museumsgaststätte „Zum Stern“. Im Mittelpunkt stand die Neuwahl des Vorstands unter Leitung von Horst Günter für die nächsten zwei Jahre. Vorsitzender ist weiterhin Volker Schäfer, seine Stellvertreterin Karen Pohle. Kassenverwalter ist Manfred Hein, Schriftführerin Antje Dörr. Beisitzer sind Albrecht Hofmann , Sebastian Schäfer und Peter Brust. Das Vertrauen als Revisoren erhielten Juliane Trenk und Gaby Voll. Ewald Kiesel vertritt die AG 60 plus. Delegierte für die SPD-Unterbezirkskonferenz sind Karen Pohle und Volker Schäfer, ihre Stellvertreter Antje Dörr und Peter Brust. Karen Pohle erhielt die Dankurkunde für 25 Jahre Mitgliedschaft vom SPD-Landesverband.

Rückblick und ein Dokument

In seinem Rückblick stellte Schäfer fest, dass fünf Vorstandssitzungen stattfanden und am Ortsleben teilgenommen wurde. Seit der letzten Jahresversammlung im Jahr 2021 sei viel passiert. Die SPD habe die Bundestagswahl gewonnen und stellt mit Olaf Scholz den Bundeskanzler. Der Überfall von Vladimir Putin auf die Ukraine habe die Weilt verändert. Die Energiepreise seien explodiert, und die Inflation habe dadurch ein Ausmaß erreicht, das die Bürger enorm belaste. Das sei keine Voraussetzung für eine ruhige Regierungsarbeit und Erfüllung des Koalitionsvertrages. Der Mindestlohn von zwölf Euro sei durchgesetzt, an der Kindergrundsicherung und der Reform des Wahlrechtes zur Verkleinerung des Bundestages und den Herausforderungen des Klimaschutzes werde hart gearbeitet.

Beim Neujahrsempfang der Unterfranken-SPD stellten sich Rene van Eckert und Johanna Bamberg-Reinwand als Landtagskandidaten vor.

Zur Arbeit im Gemeinderat berichtete Volker Schäfer vom Neubau der Schule die auf dem bestehenden Sportplatz errichtet werden soll. So könnten die Schüler in der Bauphase in ihrer gewohnten Lernumgebung bleiben. Der Baubeginn hänge von der Bezuschussung durch den Freistaat ab. Die Bauleitplanung für den Einkaufsmarkt am Ortseingang sei auf den Weg gebracht worden, nachdem die Naturschutzbehörde ihre Zustimmung gegeben habe. Weiter gab Vorsitzender Volker Schäfer bekannt, dass ein Dokument aufgetaucht sei, demzufolge laut Gendarmerieposten Nüdlingen am 26. Juni 1924 eine SPD-Ortsgruppe in Nüdlingen aufgeführt ist. Das seien hundert Jahre Geschichte, auf die die Nüdlinger SPD stolz sein könne. Der damalige Vorsitzende hieß Alfred Hofmann.

Blick nach vorn: Am 20. April soll ein offener Stammtisch im Landgasthaus „Bärenburg“ stattfinden. kki