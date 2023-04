Die Taubenzüchtervereine Münnerstadt , Reichenbach und Wermerichshausen ehrten ihre Stadt- und Vereinsmeister. Die Ehrung der Stadtmeister nahm der 3. Bürgermeister Axel Knauff vor. Die Vereinsmeister ehrte der 2. Vorsitzende des Wermerichshäuser Vereins, Oskar Denner in Vertretung des 1. Vorsitzenden Karl Bauer .

Sieben der 13 Wanderpokale, die der 3. Bürgermeister Axel Knauff überreichte, gingen an Karl Bauer . Fünf an Peter Emes, einer an Werner Mauer.

Stadtmeister der drei Brieftaubenvereine wurde Karl Bauer vor Klaus und Linus Krämer, Peter Emes Werner Mauer sowie Bernd, Paul und Niklas Tüchert. Den Anton-Malmeister-Pokal errangen Klaus und Linus Krämer.

Vereinsmeister der Vereine Münnerstadt und Wermerichshausen wurde Karl Bauer vor Peter Emes und Werner Mauer. Bauer konnte vier von sechs Einzelmeisterschaften erringen und damit 11.845 Punkte erreichen.

Für beste Einzelleistungen wurden zweimal Werner Mauer, zweimal Karl Bauer und Peter Emes ausgezeichnet. Vier erste Preise für Altflüge bekam Karl Bauer , drei Oscar Denner, je zwei Peter Emes und Werner Maurer, einer Inge Kleinert. Drei Preise für Jungflügel bekam Karl Bauer , einen Willi Stumpf. mdb