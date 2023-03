Der Haushaltsplan schließt für den Verwaltungshaushalt mit 2,59 und der Vermögenshaushalt aufgrund umfangreicher Investitionsmaßnahmen mit 2,28 Millionen Euro ab. Kämmerin Brigitte Amberg schlüsselte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Zahlen nach Einnahmen und Ausgaben detailliert auf.

Haupteinnahmen beim Verwaltungshaushalt sind der Gemeindeanteil an Einkommen- und Umsatzsteuer 587.000, Schlüsselzuweisungen 384.000, Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 336.000, Grund- und Gewerbesteuer 141.000 und die Einnahmen aus Mieten und Pachten mit 78.000 Euro . Mit der beträchtlich gestiegenen Einwohnerzahl auf 897 seien auch die Schlüsselzuweisungen des Marktes angestiegen und damit zu einer weiteren wichtigen Einnahmeposition geworden. Die größte Ausgabenposition stellen mit rund 30 Prozent und der Summe von 771.000 Euro die Personalkosten dar. Sie liegen rund 20 Prozent über dem Vorjahresergebnis und resultieren neben der Anpassung des Bürgermeistersolds aus umfangreichen Neueinstellungen im Kindergartenbereich. Der Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt bei 542.000, die Kreisumlage bei 415.000 und die VG-Umlage bei 197.000 Euro . Beim Vermögenshaushalt rechnet der Markt Sulzthal mit Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen in Höhe von 234 000 Euro und will 1,19 Millionen Euro aus den allgemeinen Rücklagen entnehmen. Zudem sind Kreditaufnahmen von 750.000 Euro geplant.

Die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich von 285 auf 1066 Euro und liegt damit rund 60 Prozent über dem vergleichbaren Landesdurchschnitt von 669 Euro . Auch im nächsten Jahr werde aufgrund der umfangreichen Investitionsmaßnahmen mit einer weiteren Kreditaufnahme zu rechnen sein, so die Kämmerin. Folgende Baumaßnahmen sind in diesem Jahr geplant: Erweiterung Kindergarten 750.000, Umbauarbeiten im Pfarrhaus für Kindergarten 70.000, Renaturierung Bachlauf 125.000 und Kernwegenetz Aussiedlerhöfe 900.000 Euro . Einstimmig befürwortete das Gremium den Haushalt.