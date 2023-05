Nach drei Jahren konnte wieder ein gemeinsamer Seniorennachmittag der Walddörfer ausgerichtet werden. 102 Personen kamen zum geselligen Treff. Pfarrer Hubertus Grütz hielt eine Messe in der Kirche in Langenleiten . Im „Haus für Alle“ sorgten Günter Metz und Dieter Buhl für stimmungsreiche Musik zum Mitsingen. 1. Bürgermeisterin Sonja Reubelt berichtete von einer Wohnanlage unter dem Motto „Leben. Wohnen. Gemeinschaft“. Den ersten Entwurf des Architekten konnten die Anwesenden begutachten. Damit die Planung aber nicht an den Wünschen der Senioren vorbeigeht, wird noch eine Befragung stattfinden. Ziel ist es, wenn sich die Lebensumstände verändern, wohnortnah verbleiben zu können.

Vorgestellt wurden auch die Spaziergänge von „Natur unvergesslich“. Einige der Anwesenden waren schon mehrfach dabei. Die Begegnungsspaziergänge für Demenzbetroffene und Naturinteressierte finden jeden 1. Mittwoch im Monat unter einem regionalen Thema statt. Für den Transport sorgt der Bürgerbus aus Sandberg. Das Team der ehrenamtlichen Damen aus Langenleiten und Sandberg versorgte die Besucher des Seniorennachmittages. Nächste Termine sind das Sommerfest am Freitag, 28. Juli, in Sandberg in der Pfarrscheune. Im September steht der Busausflug nach Würzburg an. red