Die Station Regenbogen in Würzburg ist eine Elterninitiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, leukämie- und tumorkranke Kinder und ihre Familien zu unterstützen. Neben Spenden gibt es auch immer wieder Aktionen , deren Erlös den Kindern zugutekommt. Stefan Rambacher aus Zell hatte nach der Krebserkrankung seiner Tochter und ihrer Behandlung erste Kontakte mit der Station Regenbogen geknüpft und suchte eine Möglichkeit zur Unterstützung. Ende 2021 startete er dann eine Kronkorkensammelaktion, deren Erlös der Station Regenborgen bei ihrer Arbeit helfen sollte. 5000 Kilogramm waren als Sammelziel geplant, am Ende wurden es 78.140 Kilogramm, die durch die Aktivität unzähliger Sammler zusammenkamen. Die unerwartete logistische Herausforderung für den Organisator war groß. Viele private Sammler, Firmen und Vereine beteiligten sich an der Sammlung und auch in Ramsthal sah sich die Jugendfeuerwehr durch diese Aktion herausgefordert.

Sammeleimer in Geschäften und Firmen des Weinortes wurden aufgestellt und gut gefüllt. Alexander Back organisierte für die Jugendfeuerwehr seit April 2022 die Beteiligung an der Aktion . Die Jugendfeuerwehrleute trafen sich einmal im Monat, um die gesammelten Korken zu sortieren und zu überprüfen. Am Ende der Aktion konnten 400 Kilo Sammelgut, davon 300 Kilo Kronkorken und 100 Kilo Schraubverschlüsse, an der Sammelstelle der Aktion abgegeben werden.

Vor kurzem wurde das wirtschaftliche Gesamtergebnis der inzwischen beendeten Aktion bekanntgegeben. Stefan Rambacher konnte dank der hervorragenden Unterstützung vieler Helfer der Station Regenbogen 23.700 Euro spenden. Die Ramsthaler Jugendfeuerwehr freut sich, ihren Teil zu der Aktion beigetragen zu haben. hla