Der Gesangverein 1906 Reiterswiesen hielt am 27. Februar seine Jahresversammlung mit Ehrungen und Neuwahlen im Probenlokal, dem Pfarrheim in Reiterswiesen , ab.

Vorsitzender Stefan Greubel berichtete über das abgelaufene Vereinsjahr. Man kam nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen 2022 wieder in einen normalen Probenbetrieb. Hierbei galt es zuerst, die Sängerinnen und Sänger für die Probenarbeit zu begeistern, was nicht schwer war. Denn alle waren froh, sich wieder wie gewohnt wöchentlich zum Singen und sozialen Austausch treffen zu können, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Es gab ein Ziel, und das war ein kleines Konzert im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Münnerstadt, welches ein gelungener Auftritt war.

Als Dank an alle Aktiven für die Verbundenheit zum Verein unternahm man einen kleinen Ausflug in die Museumsscheune in Katzenbach und führte die Weihnachtsfeier im Gasthaus Wahler in Ramsthal durch.

Neben den üblichen Regularien der Versammlung mit der Entlastung der Kassiererin Jutta Zurheide und des gesamten Vorstandes durch die Kassenprüfer wurden auch langjährige Mitglieder geehrt.

Folgende passive Mitglieder wurden geehrt: 25 Jahre: Robert Kiesel ; 70 Jahre: Raimund Kuhn, Ottmar Kiesel, Helmut Renninger und Siegfried Kiesel. Eine Würdigung als aktives Mitglied erhielt Elfriede Rauer (zehn Jahre). Die Ehrung von Elfriede Rauer wurde durch Elmar Brehm, 1. Stellvertretender Vorsitzender der Sängergruppe Bad Kissingen im Sängerkreis Schweinfurt des Fränkischen Sängerbundes, vorgenommen. Die passiven Mitglieder wurden vom Vereinsvorsitzenden Stefan Greubel geehrt.

Nach den Ehrungen erfolgten die Neuwahlen , die per Akklamation durchgeführt wurden.

Der neue Vorstand ist auch der alte, ohne personelle Umbesetzungen. Alle Wahlergebnisse waren einstimmig: 1. Vorsitzender Stefan Greubel , 2. Vorsitzender Elmar Brehm (zugleich auch Chorleiter), Kassiererin Jutta Zurheide Schriftführerin Monika Greubel, Beisitzer Margit Kiesel, Hiltrud Stärker und Otto Wahler, Notenwart Eleonore Richler

Zum Schluss bedankte sich der alte und neue Vorsitzende Stefan Greubel bei allen Sängerinnen und Sängern für das Vertrauen in den Vorstand und die rege Teilnahme an den Proben sowie den unermüdlichen Einsatz aller Vorstandsmitglieder.

Nach wie vor hofft man auf neue Sängerinnen und Sänger die den Chor wieder auffüllen, denn in den letzten zwei, drei Jahren schrumpfte der aktive Teil des Vereines von über 40 auf nunmehr 28 Personen.

Nachwuchs auch jenseits der 60 Jahre ist jederzeit herzlich willkommen, im Probenlokal, dem Pfarrheim Reiterswiesen , immer montags um 19.30 Uhr vorbeizuschauen. red