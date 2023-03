Im Festgottesdienst anlässlich des Matthiastages, den Theinfelds ehemaliger Pfarrer Gerhard Hanft zelebrierte, ehrte die Kirchengemeinde Theinfeld Matthias Geier für 25

Jahre und Norbert Geier für 40 Jahre aktive Mitarbeit.

Matthias Geier ist Lektor, Aushilfsmesner und bei Festen immer am Grill aktiv, wie es in der Laudatio hieß. Auch sonst hilft er immer aus, wo Not am Mann ist.

Norbert Geier ist seit dem Jahr 2010 Pfarrgemeinderatsvorsitzender, seit 2021 Vorsitzender des Gemeindeteams, Lektor, Mesner, Wortgottesdienstleiter und auch für die Kirchenmusik zuständig, wenn kein Orgelspieler da ist. Auch verrichtet er sämtliche Arbeiten, die in der Kirche anfallen. Zudem vertritt er die Kirchengemeinde im Koordinierungsausschuss. Er organisiert mit seinem Team die Pfarrfeste und ist dann auch immer in der Küche anzutreffen. Auch er sei immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird, sagte Kirchenpfleger Thomas Schmitt , der die Laudationes für beide hielt. Beide erhielten vom Bischof eine Urkunde, überreicht von Pfarrer Gerhard Hanft. Kirchenpfleger Thomas Schmitt überreichte beiden ein Weinpräsent als Dankeschön. red