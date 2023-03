Die Sinnberg-Grundschule tanzt Hip-Hop . Gemeinsam tanzen macht Spaß , drückt Zusammengehörigkeit aus und fördert unter anderem das Selbstbewusstsein, Körper- und Rhythmusgefühl sowie die soziale und kognitive Kompetenz. Unter diesem Motto erhielten die Schülerinnen und Schüler der Sinnberg-Grundschule Bad Kissingen in der Woche vom 13. bis 17. März eine Einführung in den Hip-Hop-Tanz, heißt es in einer Pressemeldung der Schule.

Im Rahmen des Sportunterrichts wurden den Kindern durch die neue und junge Tanzschule „Tanzhaus“ der Region einige Grundschritte des Hip-Hops nähergebracht. Diese Tanzrichtung bot eine gute Möglichkeit, in das Thema Tanz einzusteigen und half gerade auch den Jungs die Scheu vor dem Tanzen zu nehmen, heißt es weiter.

Zu aktuellen Liedern aus den Charts erlernten die Kinder spielerisch eine kurze Choreographie. Während der Unterrichtsstunde hatten die Schülerinnen und Schüler nicht nur sichtlich viel Spaß , sie bewegten sich auch ausdauernd, und die ein oder andere Unsicherheit wurde ganz nebenbei überwunden.

„Die Kinder waren voll konzentriert dabei“, sagt Florian Kleiner, der Tanzlehrer, der die Klassen in seine Leidenschaft, das Hip-Hop-Tanzen, auf coole und moderne Art einführte. Bei vielen Kindern wurden bereits nach einer Unterrichtsstunde das Interesse und die Begeisterung für das Tanzen geweckt.

Alle erhielten einen Flyer der Tanzschule, die sich mit vielen Ideen und Kursen auf neue Mitglieder freut. Viele Schülerinnen und Schüler wollten sich gleich im Anschluss an die Einführung für einen Kurs anmelden, weil sie so viel Spaß beim Tanzen hatten. red