Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts Programms (PPP) des Deutschen Bundestages und des US-Kongresses hat die CSU-Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär eine Patenschaft für Katharina Benz aus Münnerstadt übernommen. Die Schülerin hat ein Stipendium erhalten und somit die Gelegenheit, ein Jahr eine High School in den USA zu besuchen und dort in einer Gastfamilie zu leben.

Ziel des Programms ist es, ein Netzwerk zwischen jungen Menschen in den USA und in Deutschland zu knüpfen. „Dies ist eine großartige Möglichkeit für junge Menschen. Auch ich habe während meiner Schulzeit ein Jahr in einer Gastfamilie in Illinois verbracht. Für mich war das in jeder Hinsicht eine ganz besondere Erfahrung. Insofern freue ich mich, dass ich Katharina bei ihrem Wunsch unterstützen konnte und sie nun hoffentlich ein genauso tolles Jahr erlebt“, betont Bär . „Gerade jungen Leuten kann ich nur empfehlen, solch eine Erfahrung im Ausland zu machen“, sagt sie.

Bereits seit 1983 bietet das Parlamentarische Patenschafts-Programm bundesweit jedes Jahr rund 350 jungen Menschen die Möglichkeit, ein Jahr in den USA zu leben, während junge US-Amerikaner zu einem Austauschjahr in Deutschland zu Gast sind.