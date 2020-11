Vom Regenbogenweg aus bietet sich den Wanderern und Spaziergängern ein herrlicher Blick auf die Sinnstadt. Der beliebte Rundweg führt auf unterschiedlichen Anhöhen Bad Brückenaus rund um die Kernstadt. Der Ausblick richtet sich dabei zum Beispiel auf das Kloster Volkersberg, auf die drei Pilsterköpfe oder auf den Dreistelzberg. Die familienfreundliche, knapp 18 Kilometer lange Tour kann jederzeit unterbrochen und in mehreren Etappen durchgeführt werden. Von jedem Punkt des Regenbogenwegs aus erreicht man in etwa 20 Minuten wieder die Stadt an der Sinn. Foto: Sebastian Schmitt