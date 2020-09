Beim Linksabbiegen von der Kärntenstraße auf die Gundelsheimer Straße missachtete am Dienstagmittag kurz nach 14 Uhr ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines Moped-Fahrers, der auf die Fahrbahn stürzte und leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen ist Sachschaden von rund 7000 Euro entstanden.

Exhibitionist am Heinrichsdamm Am Dienstag gegen 16.30 Uhr lief eine ältere Dame am Heinrichsdamm über die Brücke in Richtung Hain, als sie einen Mann auf einer Parkbank entdeckte, der ihr sein entblößtes und erigiertes Geschlechtsteil zeigte. Als die Dame den Exhibitionisten darauf ansprach, sprang der jüngere Mann mit blonden Haaren plötzlich auf und lief in Richtung Brücke davon. Die Polizei bittet um Hinweise.

Feuerwehr löscht Mülleimerbrand Am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Mülleimerbrand Am Heidelsteig informiert. Laut Zeugenaussagen hatte ein Mann einen lauten Knall vernommen und sah eine Gruppe Jugendlicher davonlaufen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro. pol