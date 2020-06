Auf knapp neun Millionen beläuft sich der Haushalt in Langensendelbach

Ein Volumen von 8,9 Millionen Euro sieht der Entwurf für den Haushalt 2020 vor, den Kämmerin Doris Heid in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorstellte. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt rund 6,3 Millionen Euro und auf den Vermögenshaushalt rund 2,6 Millionen Euro.

620 000 Euro werden vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt zugeführt, aus dem Investitionsvorhaben finanziert werden. Den Löwenanteil der Investitionen machen mit rund 1,5 Millionen Euro Baumaßnahmen aus. Dabei handelt es sich auch um laufende Maßnahmen, die abgeschlossen werden müssen.

Keine neuen Kredite

Neue Schulden werden nicht gemacht. Vielmehr sollen verschiedene Baumaßnahmen über Förderprogramme wie Kommunalinvestitionsprogramm und Finanzausgleichsgesetz laufen. "Die weiteren anstehenden Investitionsmaßnahmen werden ebenfalls als notwendig erachtet", betont Heid.

Die größten Einnahmequellen im Verwaltungshaushalt sind die Gewerbesteuer, die aufgrund der Pandemie nach unten korrigiert werden musste; der Anteil an der Einkommenssteuer mit rund 2,9 Millionen Euro und die Schlüsselzuweisung aus dem Finanzausgleich mit rund 530 000 Euro. Außerdem rechnet die Gemeinde mit 250 000 Euro aus der Grundsteuer.

Bei den Ausgaben im Verwaltungshaushalt schlägt vor allem die Kreisumlage mit 1,4 Millionen Euro zu Buche. Dazu kommen die Schulverbandsumlage mit 450 000 Euro, die AGV-Betriebskostenumlage mit 280 000 Euro und Kosten für auswärtige Kindergärten mit 150 000 Euro.

Investitionsliste ist lang

Bürgermeister Siebenhaar erläuterte die wichtigsten vorgesehenen Baumaßnahmen und Investitionen im Vermögenshaushalt: Der Abschluss der energetischen Sanierung und barrierefreien Gestaltung des Rathauses, Erweiterung der Kinderkrippe Bräuningshof, Parkplatzgestaltung an der Grundschule Langensendelbach, die Umgestaltung am Friedhof für Baumurnenbestattung und die Auswechslung der Wasserleitung in der Fränkische-Schweiz-Straße.

Mit der einstimmigen Zustimmung des Gremiums kann Kämmerin Heid die Haushaltssatzung 2020 und den endgültigen Haushaltsplan fertigstellen. Beschlossen werden soll der Haushalt dann in der nächsten Gemeinderatssitzung. wi