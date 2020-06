Anmeldung läuft

Der Verein Kunsthaus Bad Brückenau hatte am 20. Juni ein Reopening in der Galerie Form + Farbe organisiert. Die Ausstellung "Der Wald in mir" mit Arbeiten der Hamburger Künstlerin Ute Flemming ist bis zum 26. Juli Samstag und Sonntag, jeweils 15 bis 18 Uhr, wieder für Besucher geöffnet, so eine Pressemitteilung.

Die im Jahresprogramm der Galerie angekündigten Workshops mit der Malerin Veronika Zyzik am 28. Juni (Porträtzeichnen), 25. Juli (Mischtechniken) und 23. August (Wege in die Abstraktion) können nach den aktuellen Lockerungen nun stattfinden. Anmeldungen hierzu sind direkt auf der Homepage der Künstlerin veronika@zyzik-art.de möglich.

Konzerte entfallen

Entfallen müssen leider die im Juni und Juli geplanten Konzerte mit dem George Wagner Quartett, The ClanMakeNoise und den Tonspuren sowie die Vernissage mit Artem Haag. red