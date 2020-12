Zugegeben, in dieser Woche war ich zum ersten Mal richtig frustriert über die weiteren Einschränkungen, die ab heute für mehrere Wochen gelten. Nicht, weil ich sie in Frage stelle, sondern weil ich inzwischen merke, wie viel (und wie viele Menschen vor allem) ich doch vermisse, ohne dass es mir richtig bewusst ist.

Gemildert hat diese missmutige Stimmung in mir auch eine Zusendung zweier Weilersbacher Leser. Auch positive Erfahrungen sollten erwähnt werden, finden sie, trotz von Politik und Ministerien verschärfter Vorgaben. Besonderes Lob solle nach eigener Erfahrung an den ASB Forchheim gehen:

"Nach einer Auskunft durch das Gesundheitsamt Forchheim einen von uns benötigten PRC-Test doch in Nürnberg am Flughafen für 130 Euro Eigenkosten durchführen zu lassen, haben wir uns am 11. Dezember umgehend an den ASB Forchheim gewandt. Wir erhielten innerhalb weniger Minuten die Zusage dass der Test am gleichen Tag ohne Kosten in Forchheim an der bekannten Teststelle durchgeführt werden kann. Als Termin wurde 16.12 Uhr genannt, der, begleitet von freundlichen Mitarbeitern, tatsächlich minutiös wahrgenommen wurde. Bereits nach cc. 26 Stunden war das Ergebnis über die ASB-App abrufbar und auch in Papierform ausdruckbar", schreibt das Ehepaar. "Unsere Hochachtung und Dank gebührt allen beteiligten Mitarbeitern für die freundliche, kompetente und gut organisierte Durchführung."

Auch wenn das Lob nicht mir gilt, es zu lesen tut gut.