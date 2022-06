Die Gemeinde hat am Raßthalerweg eine alte Scheune erworben, die an einen gemeindeeigenen Parkplatz angrenzt. Jetzt geht es um die zukünftige Nutzung der Scheune, beziehungsweise deren Fläche. Hierzu soll gegebenenfalls die Öffentlichkeit beteiligt werden und im Rahmen eines Workshops die Meinung der Bürger gehört werden. Die Gemeinde überlegt, auf der Scheunenfläche zwei Parkebenen zu schaffen, die mit dem vorhandenen Parkplatz verbunden werden. Nach längerer Diskussion im Gemeinderat soll das Projekt wie geplant auf den Weg gebracht werden. Ein Architekturbüro wird beauftragt, nach notarieller Abwicklung der Scheunenkaufes Angebote von geeigneten Firmen einzuholen.

Ein Grundstückeigentümer, der auf Flurnummer 2470 im Bereich Bebauungsplan Reichlersweg ein Wohngebäude errichten möchte, beabsichtigt ein im Gemeindebesitz befindliches Nebengrundstück zu pachten oder zu kaufen. Er möchte es als Obstbaumwiese nutzen. Nach Angaben der Verwaltungsgemeinschaft ist ein Kauf nicht möglich, da im Bebauungsplan Reichlersweg dort ein Fußweg geplant ist. Nach längerer Diskussion wurde entschieden, dem Interessenten das Grundstück für fünf Jahre mit anschließender jährlicher Verlängerung zu verpachten.

Klaus Kemmer (Ramsthaler Liste) fragt an, ob es in Ordnung ist, dass der alte Sportplatz momentan umzäunt ist und als Pferdekoppel genutzt wird. Bürgermeister Rainer Morper (ABB/Interessengemeinschaft) informierte die Versammlung, dass der Sportverein den Platz gepachtet habe und eine Unterverpachtung an den Pferdehalter vorgenommen hat. Der Platz bliebe für den Sport erhalten.

Ein in einer früheren Versammlung angefragtes Sonnensegel für den Spielplatz Am Singberg wurde bislang nicht installiert. Gemeinderat Markus Lomb (CSU-Wählergruppe) fragte nach dem Sachstand. Der Bürgermeister will nun durch die VG prüfen lassen, welche Sonnensegel in Frage kommen und welche Bedingungen einzuhalten sind. Ein mit Zaunreparaturen am Spielplatz beauftragtes Unternehmen soll sich vor Ort ein Bild machen.

Am Kreisverkehr verursacht eine Rinne Lärm beim Überfahren. Markus Lomb fragte an, wann Abhilfe geschaffen werde. Gemeinderat Stefan Sixt (CSU-Wählergruppe) merkte als Gemeindearbeiter an, dass bereits eine Reparatur vorgenommen wurde, diese aber nicht gehalten habe. Nun soll sich die VG darum kümmern und ein Unternehmen beauftragen.